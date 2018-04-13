Лукашенко: настало время серьезного разговора о прозрачности и справедливости в олимпийском движении

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Настало время серьезного разговора в международных спортивных структурах о повышении прозрачности и справедливости процессов, происходящих в олимпийском движении. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вообще настало время для серьезного разговора в международных спортивных структурах о повышении прозрачности и справедливости процессов, происходящих в олимпийском движении. Посмотрим, где это лучше нам сделать. Надо активнее использовать все доступные нам каналы взаимодействия для продвижения нашей официальной позиции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил о ситуации вокруг судейства в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Конечно, ситуация вопиющая, но молчать нельзя. Когда будем бороться, не будем молчать, будут понимать, что белорусов лучше не трогать", - сказал глава государства.-0-