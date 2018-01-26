Лукашенко: наука и в дальнейшем будет служить на благо Беларуси, приносить зримую пользу обществу

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наука и в дальнейшем будет служить на благо Беларуси, приносить зримую пользу обществу. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с профессиональным праздником - Днем белорусской науки. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В современном динамичном мире наука является основой построения сильного и процветающего государства, - подчеркнул глава государства. - Достижения белорусских ученых - предмет гордости нашей страны. Благодаря вашим исследованиям и разработкам создаются новые производства и целые отрасли национальной экономики, появляются уникальные медицинские технологии, решаются вопросы продовольственной безопасности".
Александр Лукашенко также отметил, что для повышения престижа научной деятельности выстроена система поддержки талантливой молодежи, усовершенствованы подходы к оплате труда, обеспечены условия для поиска и творчества.-0-
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