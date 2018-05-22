Лукашенко назначил новых послов Беларуси в странах ЕС

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов в странах Евросоюза, передает корреспондент БЕЛТА.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик.
Александр Лукашевич назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.
Кроме того, Владимир Астапенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, назначен послом в Чили по совместительству.
Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.-0-
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