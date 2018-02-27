Лукашенко назначил трех судей Верховного суда

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 февраля 2018, Вт
-13°C
Сплошная облачность EUR 2.4101
USD 1.9537
RUB 3.5084
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко правоохранителям: необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами
Президент
Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ"
Президент
Минтранс примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по проблемным направлениям
Общество
До 27 градусов мороза и метель ожидается в Беларуси 28 февраля
Общество
Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше среднеобластных
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Автобус и грузовик в Башкортостане упали в кювет, девять человек погибли
20:52 В мире
Волейболистки "Минчанки" обыграли российскую "Уралочку" и вышли в полуфинал Кубка ЕКВ
20:41 Спорт
"Мстители: Война бесконечности" станут рекордно длинным фильмом от Marvel
20:25 Калейдоскоп
Индийские компании заинтересованы инвестировать в строительство логистического комплекса под Оршей
20:20 Экономика
"Белкартография" на Минской международной книжной выставке-ярмарке представит скретч-карту мира
20:12 Общество
Белорусский инвестор построит в "Великом камне" завод по производству стекла для транспорта
19:58 Экономика
В Барановичах планируется капитально отремонтировать главный путепровод
19:47 Регионы
Прорыв коммуникаций произошел из-за морозов на "Беларусьфильме"
19:27 Регионы
Хостел появится в Ледовом дворце Барановичей в 2018 году
19:21 Регионы
Продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas официально стартовали в России
19:19 Экономика
ВИДЕО: В Беларуси создали установку для повышения эффективности газотранспортных систем
18:40 Заголовки новостей
Лимузин президента Польши попал в аварию
18:39 В мире
БОКК развернуло по всей Беларуси 24 пункта обогрева
18:30 Общество
В Минске поступили в продажу талоны нового образца с допзащитой от подделок
18:26 Регионы
В Барановичах до 2020 года планируется реализовать 17 инвестпроектов
18:25 Регионы
Уведомительный принцип начала строительно-монтажных работ и капремонта вводится в Беларуси
18:20 Общество
Более 20 зарубежных дипломатов декламировали стихи Купалы на мероприятии в МИД
18:17 Культура
Утверждена финансовая программа республиканского бюджета на 2018-2020 годы
18:05 Экономика
Новейшие лазерные системы представила НАН Беларуси на выставке в Москве
17:59 Общество
Конкурс на лучший интернет-ресурс стартовал в Беларуси
17:51 Общество
Все новости
Сюжеты
XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко назначил трех судей Верховного суда

Президент 27.02.2018 | 16:53
Кадровые решения Президента Новости сюжета Кадровые решения Президента
Другие сюжеты

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подписал указ №88 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Судьями Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначены Игорь Колесник и Татьяна Миколенко.

Константин Харитонюк назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения с Советом Республики.

Председателем Могилевского областного суда стал Игорь Прошко, его заместителем - Светлана Буряко.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.-0-

﻿
Теги
Лукашенко, назначения, суд
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4101 BYN 2.407 BYN 2.411 BYN
USD
1.9537 BYN 1.951 BYN 1.955 BYN
RUB
3.5084 BYN 3.49 BYN 3.508 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси создали установку для повышения эффективности газотранспортных систем
Все видео

Фотоновости

Послы прочитали стихи Купалы в Министерстве иностранных дел
Все фото

Инфографика

Сотовая связь в Беларуси В настоящее время услуги сотовой подвижной электросвязи в Беларуси оказывают три оператора: ЗАО "БеСТ", ООО "МТС" и УП "Велком".
Вся инфографика
Политика
Франц Клинцевич. Фото из архива Военная доктрина Союзного государства носит сугубо оборонительный характер - Клинцевич
Сравнительный анализ законодательства Беларуси и России будет проведен в 2018 году
Петришенко и замглавы Совета Федерации обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России
Экономика
Нацбанк не исключает уменьшения шага при изменении ставки рефинансирования в 2018 году
Индийские компании заинтересованы инвестировать в строительство логистического комплекса под Оршей
Белорусский инвестор построит в "Великом камне" завод по производству стекла для транспорта
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома Под Брестом легковушка врезалась в грузовик, водитель погибла
Минский школьник несколько месяцев занимался закладками психотропов
Женщина в Национальном аэропорту Минск пыталась провезти 11,5 кг серебряных украшений
Общество
НЦЗПИ изучает проблемы применения новых правовых актов в сфере бизнеса
"Белкартография" на Минской международной книжной выставке-ярмарке представит скретч-карту мира
БОКК развернуло по всей Беларуси 24 пункта обогрева
Регионы
Во время заседания Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше среднеобластных
В Барановичах планируется капитально отремонтировать главный путепровод
Прорыв коммуникаций произошел из-за морозов на "Беларусьфильме"
Спорт
Как встречали олимпийскую команду Беларуси на родине. ОНЛАЙН
Волейболистки "Минчанки" обыграли российскую "Уралочку" и вышли в полуфинал Кубка ЕКВ
Определен состав белорусских легкоатлетов на ЧМ-2018 в закрытых помещениях
Технологии
Apple выпустит минимум три новых модели смартфонов до конца года - СМИ
Электродоска для серфинга способна разогнаться до 55 км/ч
На MWC представили "самый живучий смартфон в истории"
Культура
Александр Карлюкевич. Фото из архива Книжная выставка в Минске будет посвящена теме Года малой родины и сотрудничества писателей
Более 20 зарубежных дипломатов декламировали стихи Купалы на мероприятии в МИД
Темы малой родины и братства славянских народов станут главными на празднике "Купалье"
В мире
КНДР и Республика Корея договорились продолжать взаимодействие для мира на полуострове
Автобус и грузовик в Башкортостане упали в кювет, девять человек погибли
Лимузин президента Польши попал в аварию
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта
"Мстители: Война бесконечности" станут рекордно длинным фильмом от Marvel
Готов сценарий пилотного эпизода сериала "Ведьмак" от Netflix
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Что на Марсе мы забыли
Я знаю: саду цвесть!
Ростбиф – путь к сердцу мужчины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия