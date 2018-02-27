Лукашенко назначил трех судей Верховного суда

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подписал указ №88 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в
Судьями Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначены Игорь Колесник и Татьяна Миколенко.
Константин Харитонюк назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения с Советом Республики.
Председателем Могилевского областного суда стал Игорь Прошко, его заместителем - Светлана Буряко.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.-0-
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