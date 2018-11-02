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Лукашенко назвал модернизацию мехового комбината в Витебске подарком народу к 7 ноября

Президент 02.11.2018 | 16:07
Александр Лукашенко во время посещения предприятия
Александр Лукашенко во время посещения предприятия
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2 ноября, Витебск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Модернизация Витебского мехового комбината является подарком народу к 7 ноября. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что он сам, члены правительства и другие высшие должностные лица должны показать людям, что сделано за прошедший год - к 7 ноября. По его словам, Витебский меховой комбинат после модернизации стал очень солидным предприятием - подарком народу к празднику.

Александр Лукашенко отметил, что промышленность нуждается в предприятиях-гигантах, таких как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, но необходимо уделять внимание и относительно небольшим производствам. "Мы могли бы построить вот таких предприятий за 800 миллионов - посчитайте, сколько. И люди заняты, и предприятие прекрасное, - заметил глава государства. - Надо развивать то, что есть, чтобы это не погибло. Подхватили вовремя - получили хорошее предприятие. Народ получит прекрасную работу".

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"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов", - сказал Александр Лукашенко.

В реконструкцию Витебского мехового комбината вложили около $24 млн, здесь создано более 300 рабочих мест. Планируется, что, когда предприятие выйдет на полную мощность, численность сотрудников увеличится до 500 человек. Модернизацией комбината занимался холдинг "Марко".

Александр Лукашенко пошутил, что его гендиректор Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания "Герой Беларуси". Правда, позже глава государства поручил провести соответствующие проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду - какую именно, журналистам узнать не удалось.

"Я почему его "допрашиваю" и почему приехал сегодня сюда: нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, - сказал Александр Лукашенко. - Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда Президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры".

Как доложили главе государства, пока предприятие не вышло на проектную мощность. Однако как только запустят все линии, показатели существенно вырастут. Президент высказал желание посетить комбинат к концу следующего года. Он ожидает, что к этому времени предприятие заработает на полную.

Отдельное внимание было уделено закупкам сырья для производства меховых изделий. Александр Лукашенко поинтересовался, как налажены процессы в этом направлении, особенно в ценовом плане, и нуждается ли предприятие в дополнительной пушнине. По словам главы государства, стороны должны сотрудничать таким образом, чтобы это никому не было в убыток.

"Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать, - заявил Президент, обращаясь к Николаю Мартынову. - Почему я так говорю: мы постоянно фиксируем жуткую коррупцию в производстве и реализации этих шкур".

Александр Лукашенко подчеркнул, что если эта работа будет налажена и даст положительный эффект, предприятие сможет переработать все поступившее сырье не в убыток производителям, то государство поддержит дальнейшую модернизацию комбината.

Президент также напомнил о своем давнем поручении, касающемся разведения овец и выделки овчины. "Я чувствую, что аграрии у нас недорабатывают в этом плане, особенно в Витебской области", - заметил он. Глава государства поручил разобраться в этом вопросе и доложить ему.

Александру Лукашенко доложили о выполнении поручений по развитию кожевенно-мехового производства и результатах модернизации Витебского мехового комбината. Затем он посетил несколько цехов, где ознакомился с технологическими процессами выделки овчины и пушнины, производством готовых изделий и выставкой выпускаемой продукции.

Посещая производство, Президент интересовался у работников предприятия особенностями производства и условиями труда, их мнением насчет востребованности витебских меховых изделий.

Обращая внимание на оборудование, на покупку которого было выделено около $14 млн, глава государства напомнил о необходимости развивать импортозамещение. "Это же самая прямая, выгодная и безошибочная дорога. Есть инструментальный завод - не знаем, что делать. На $55 млн инструментов завозим из-за границы", - привел пример Президент.

То же самое касается и сырья. По словам гендиректора "Марко" Николая Мартынова, предприятие использует в производстве всего около 15% белорусской кожи. Существующие в стране предприятия пока не могут обеспечить потребности производителей. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос создания нового комбината, который бы смог выделывать нужный вид кожи, либо расширения производства на каком-нибудь существующем предприятии.

В завершение на Витебском меховом комбинате специально для главы государства устроили небольшой показ мужской и женской верхней одежды из коллекции "Осень-зима 2018/2019". Александр Лукашенко признался, что выбрал пару моделей и для себя.-0-

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