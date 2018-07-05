Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси

5 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Прошедший в Минске военный парад в честь Дня Независимости был лучшим в истории суверенной Беларуси. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что почти все здесь присутствующие участвовали в нашем параде. Должен заметить, что это был лучший парад по своей подготовке за все годы моего президентства, да и вообще суверенной и независимой Беларуси, - четкий, динамичный, красивый", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в организации и проведении парада. "Очень хотелось, чтобы мы точно так же четко, однозначно и уверенно несли военную службу", - подчеркнул глава государства.-0-