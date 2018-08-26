Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничего конспиративного и тайного в переговорах 22 августа с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным было уделено большое внимание международной тематике, в том числе отношениям с США и ситуации в этой стране, политике Президента Дональда Трампа. Российский лидер рассказал о своих недавних переговорах с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и частном визите на свадьбу австрийского министра. Было уделено внимание и сотрудничеству в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Естественно, в стороне не осталась и проблематика белорусско-российского сотрудничества. Это и трудности с поставками белорусского продовольствия, вопросы уплаты утилизационного сбора на совместную продукцию машиностроения, несправедливая ситуация на рынке автоперевозок, строительство БелАЭС и ряд других.

Александр Лукашенко во время интервью

"Некоторые пишут, что мы обсуждали нефть и газ и кредиты. Слушайте, мы вообще не касались на этой встрече будущего нефти, газа и кредитов. По этим вопросам приняты решения. По крайней мере по нефти и газу мы пока действуем в рамках тех решений, которые приняли. Что касается кредитов, которые россияне нам (согласно договоренности) не выдали из евразэсовских фондов, - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами. Но на данной встрече мы этого вопроса не касались. Я думаю, что мы его обсудим. Не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча", - заявил Александр Лукашенко.

"Вот примерно такой круг вопросов. Встреча не такая уж и длинная была. И мы ее не затягивали, когда пришли к пониманию того, что мы просто в ближайшее время в более широком кругу обсудим те проблемы, которые назрели в наших отношениях", - отметил белорусский лидер.

В интервью глава государства также еще раз акцентировал внимание на важности того, чтобы все достигнутые между сторонами договоренности и соглашения исполнялись. "Это хорошая черта для любого государства. Тем более большого государства - России. Если уж подписал - исполняй. Не исполняешь - к тебе нет доверия. Поэтому мы хотим единственное - исполняйте то, о чем мы договорились", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также рассказал, что ставил перед Владимиром Путиным вопрос, чего хочет Россия от Беларуси. "Разве у вас не возникает такого вопроса? Вот вы окунулись в белорусско-российскую проблематику, и у вас возник вопрос: слушайте, вроде мы и то сделали, и так по-хорошему относимся, и так… и тем не менее проваливаются наши договоренности, не исполняются. В средствах массовой информации и не только появляются претензии к Беларуси, которых на деле не существует", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время интервью

"И я, и все задаются вопросом. Мы хотим ответа от властей России, прежде всего. Потому что мы знаем отношение россиян к нам - от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова и Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И у нас возникает вопрос: так чего же хотят власти России от нас, от Беларуси. И я Владимиру Владимировичу здесь задал вопрос. Мы хотим это знать. Понимаете, нам надо глубоко окунуться в эти проблемы. Честно окунуться, без политики, без пропаганды всякой, без наносного, придуманного и обсудить эти вопросы. Ведь самый ближайший союзник для России сегодня - Беларусь. Самый близкий, надежный союзник для Российской Федерации - это Беларусь. И вдруг такие отношения".

Президент привел еще один пример из сферы договоренностей по энергоносителям, достигнутых на высшем уровне в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года: "Тогда вот действительно отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже (отбросить экспортную пошлину), чем в Германии, если рассчитать по километражу, поставкам, транзиту и так далее. И, естественно, была ситуация очень сложная. Я отказался даже ехать на один из саммитов ЕврАзЭС. И мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка. Кода 6 млн т нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Что потом произошло? Это было, когда $40-50 стоила нефть. А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство".

"Мы же заключили договор. Ну, так случилось. А если бы цена упала, мы вообще бы, может быть, получили только половину от того. Но мы оказались в выгодном положении. Понимаете, кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписана договоренность. Ну так сложилась ситуация. Завтра цена на нефть упадет - не будет этих денег. И россияне перестали перечислять часть денежных средств. В нарушение наших договоренностей", - заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко заметил, что "это же не какие-то подарки со стороны России Беларуси". "За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я часто говорю, если в общем говорить об этих услугах, что россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России. Это дорогого стоит. Россияне никогда не чувствуют разницы между территорией России и Беларуси. Даже у нас им лучше. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот - нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы", - призвал глава государства.

"Или там нас упрекают: вот, ваши компании покупают темные нефтепродукты - мазут и прочие газойли - в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет", - привел еще один пример Александр Лукашенко.-0-

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