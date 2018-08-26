Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 августа 2018, Вс
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3753
USD 2.056
RUB 3.0327
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
Президент
Лукашенко и Путин договорились о новой встрече в ближайшие дни с участием членов правительств
Президент
Готовность первого энергоблока БелАЭС составляет 80%, второго - 60%
Экономика
Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии
Спорт
Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Иране разбился истребитель
22:41 В мире
Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП - Турчин
22:13 Экономика
Интервью Президента Беларуси телеканалу "Беларусь 1"
21:54 Президент
Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России
21:40 Президент
Умер драматург Нил Саймон
21:39 В мире
Лукашенко назвал идиотизмом заявления о желании Беларуси мышковать на российских трудностях
21:22 Президент
Лукашенко считает Трампа неординарным политиком, хоть и не во всем его поддерживает
21:13 Президент
Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"
21:10 Президент
Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем
21:06 Президент
Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
21:06 Президент
Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено на 70%
21:03 Экономика
В аэропорту Праги из самолета эвакуировали около 100 пассажиров
20:58 В мире
Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии
20:30 Спорт
В белорусских агроусадьбах в текущем году отдохнут около 400 тыс. человек - Минэкономики
19:51 Экономика
Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ
19:44 Экономика
Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Бельгии
19:28 Спорт
Шестеро детей и двое взрослых погибли на пожаре в Чикаго
18:56 В мире
Карманные часы уроженца Витебска, пассажира "Титаника", выставлены на аукцион в США
18:26 Калейдоскоп
Житель Могилева предстанет перед судом за поджог дома с матерью и знакомым внутри
17:30 Происшествия
В Беларуси объявлен конкурс на воссоздание Туровского креста
16:44 Общество
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было

Президент 26.08.2018 | 21:06
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничего конспиративного и тайного в переговорах 22 августа с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Переговоры действительно прошли в очень хорошей дружеской атмосфере. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным было уделено большое внимание международной тематике, в том числе отношениям с США и ситуации в этой стране, политике Президента Дональда Трампа. Российский лидер рассказал о своих недавних переговорах с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и частном визите на свадьбу австрийского министра. Было уделено внимание и сотрудничеству в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Естественно, в стороне не осталась и проблематика белорусско-российского сотрудничества. Это и трудности с поставками белорусского продовольствия, вопросы уплаты утилизационного сбора на совместную продукцию машиностроения, несправедливая ситуация на рынке автоперевозок, строительство БелАЭС и ряд других.

Александр Лукашенко во время интервью
Александр Лукашенко во время интервью

"Некоторые пишут, что мы обсуждали нефть и газ и кредиты. Слушайте, мы вообще не касались на этой встрече будущего нефти, газа и кредитов. По этим вопросам приняты решения. По крайней мере по нефти и газу мы пока действуем в рамках тех решений, которые приняли. Что касается кредитов, которые россияне нам (согласно договоренности) не выдали из евразэсовских фондов, - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами. Но на данной встрече мы этого вопроса не касались. Я думаю, что мы его обсудим. Не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча", - заявил Александр Лукашенко.

"Вот примерно такой круг вопросов. Встреча не такая уж и длинная была. И мы ее не затягивали, когда пришли к пониманию того, что мы просто в ближайшее время в более широком кругу обсудим те проблемы, которые назрели в наших отношениях", - отметил белорусский лидер.

В интервью глава государства также еще раз акцентировал внимание на важности того, чтобы все достигнутые между сторонами договоренности и соглашения исполнялись. "Это хорошая черта для любого государства. Тем более большого государства - России. Если уж подписал - исполняй. Не исполняешь - к тебе нет доверия. Поэтому мы хотим единственное - исполняйте то, о чем мы договорились", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также рассказал, что ставил перед Владимиром Путиным вопрос, чего хочет Россия от Беларуси. "Разве у вас не возникает такого вопроса? Вот вы окунулись в белорусско-российскую проблематику, и у вас возник вопрос: слушайте, вроде мы и то сделали, и так по-хорошему относимся, и так… и тем не менее проваливаются наши договоренности, не исполняются. В средствах массовой информации и не только появляются претензии к Беларуси, которых на деле не существует", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время интервью
Александр Лукашенко во время интервью

"И я, и все задаются вопросом. Мы хотим ответа от властей России, прежде всего. Потому что мы знаем отношение россиян к нам - от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова и Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И у нас возникает вопрос: так чего же хотят власти России от нас, от Беларуси. И я Владимиру Владимировичу здесь задал вопрос. Мы хотим это знать. Понимаете, нам надо глубоко окунуться в эти проблемы. Честно окунуться, без политики, без пропаганды всякой, без наносного, придуманного и обсудить эти вопросы. Ведь самый ближайший союзник для России сегодня - Беларусь. Самый близкий, надежный союзник для Российской Федерации - это Беларусь. И вдруг такие отношения".

Президент привел еще один пример из сферы договоренностей по энергоносителям, достигнутых на высшем уровне в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года: "Тогда вот действительно отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже (отбросить экспортную пошлину), чем в Германии, если рассчитать по километражу, поставкам, транзиту и так далее. И, естественно, была ситуация очень сложная. Я отказался даже ехать на один из саммитов ЕврАзЭС. И мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка. Кода 6 млн т нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Что потом произошло? Это было, когда $40-50 стоила нефть. А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство".

"Мы же заключили договор. Ну, так случилось. А если бы цена упала, мы вообще бы, может быть, получили только половину от того. Но мы оказались в выгодном положении. Понимаете, кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписана договоренность. Ну так сложилась ситуация. Завтра цена на нефть упадет - не будет этих денег. И россияне перестали перечислять часть денежных средств. В нарушение наших договоренностей", - заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко заметил, что "это же не какие-то подарки со стороны России Беларуси". "За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я часто говорю, если в общем говорить об этих услугах, что россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России. Это дорогого стоит. Россияне никогда не чувствуют разницы между территорией России и Беларуси. Даже у нас им лучше. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот - нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы", - призвал глава государства.

"Или там нас упрекают: вот, ваши компании покупают темные нефтепродукты - мазут и прочие газойли - в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет", - привел еще один пример Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем
Соответствующее заявление прозвучало в ответе на вопрос по поводу иконы Ангела-Хранителя, которую белорусский лидер подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину по завершении встречи в Сочи 22 августа.

Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"
"Я в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает Трампа неординарным политиком, хоть и не во всем его поддерживаетЛукашенко считает Трампа неординарным политиком, хоть и не во всем его поддерживает
Глава государства рассказал, что тематика взаимоотношений с США и происходящих в этой стране процессов поднималась во время его встречи с Президентом России Владимиром Путиным 22 августа в Сочи.

Лукашенко назвал идиотизмом заявления о желании Беларуси мышковать на российских трудностях
Глава государства отметил, что, хоть он и состоит в дружеских отношениях с Президентом России Владимиром Путиным, они порой очень жестко ставят вопросы друг перед другом.

Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России
"Нет, это не правда, что там пишут в интернете, средствах массовой информации. Это абсолютная неправда. Я больше скажу: я даже не рассматриваю этого человека послом в Российской Федерации", - заявил Президент.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Лукашенко, переговоры, Путин
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3753 BYN 2.374 BYN 2.38 BYN
USD
2.056 BYN 2.054 BYN 2.058 BYN
RUB
3.0327 BYN 3.026 BYN 3.045 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Интервью Президента Беларуси телеканалу "Беларусь 1"
Все видео

Фотоновости

Фестиваль фейерверков "Навальнiца" прошел в Логойске
Все фото

Инфографика

Обязанности премьер-министра и вице-премьеров Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа 2018 года №249р.
Вся инфографика
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ
Новым дуайеном дипкорпуса в Беларуси стал посол Палестины
Суриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерь
Экономика
Дмитрий Крутой Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ
Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП - Турчин
Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено на 70%
Происшествия
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома Под Барановичами опрокинулась легковушка, пострадала 5-летняя девочка
Житель Могилева предстанет перед судом за поджог дома с матерью и знакомым внутри
В Сморгонском районе в ДТП пострадал 11-летний мальчик
Общество
Фото из архива МАРТ: новый механизм позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание
В Беларуси объявлен конкурс на воссоздание Туровского креста
Дожди прогнозируются 27 августа в Беларуси
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца"
В Минской области осталось убрать 0,3% площадей зерновых
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выращивание винограда в Гомельском районе
Спорт
Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии
Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Бельгии
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в серии буллитов "Локомотиву" на Кубке Латвийских железных дорог
Технологии
Снимок России со спутника. Фото УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Российско-белорусский космический спутник запустят не ранее 2021 года
IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам
NASA запустило приложения для селфи и виртуальных экскурсий в космосе
Культура
Фото из архива Дипломаты из семи стран приедут на празднование Дня белорусской письменности в Иваново
Французскую комедийную мелодраму покажут в Верхнем городе 25 августа
Участники конкурса юных чтецов чаще всего выбирали стихи Коласа, Купалы и Короткевича
В мире
Фото EPA В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 16 человек
В Иране разбился истребитель
Умер драматург Нил Саймон
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
Карманные часы уроженца Витебска, пассажира "Титаника", выставлены на аукцион в США
Медведь залез в отель, вдохновивший Стивена Кинга на написание романа "Сияние"
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия