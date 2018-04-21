Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Год малой родины, которым объявлен 2018-й в Беларуси, является только стартом соответствующей работы. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это была моя идея (объявить Год малой родины. - Прим. БЕЛТА). Много было предположений. Думал, надо все-таки эту тему поднять. Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться", - отметил глава государства.
"И тогда я предложил, давайте мы объявим этот Годом малой родины и подумаем о продлении. Поэтому это только старт", - подчеркнул Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN