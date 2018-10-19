Лукашенко о необходимости получения высшего образования: все зависит от мотивации

19 октября, Гродно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным для молодых людей получение высшего образования, при этом отмечает высокую роль профессионализма. На это он обратил внимание сегодня во время общения со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из студентов поинтересовался мнением главы государства, насколько важным является в жизни наличие высшего образования. Как подчеркнул Президент, все зависит от мотивации: если ты поставил цель стать министром, то без высшего образования не обойтись.

Вместе с тем Александр Лукашенко сказал, что главным считает профессионализм. Можно не иметь высшего образования, но быть прекрасным специалистом в своем деле, к примеру сварщиком, каменщиком. Но даже в этих, казалось бы, простых профессиях есть своя высокая планка, если, к примеру, речь идет о плазменной сварке, создании высокотехнологичного оборудования.

"Высшее образование в жизни очень важно, но к тому же надо быть профессионалом, - отметил глава государства. - Без образования многие вещи просто невозможны".-0-