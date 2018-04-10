Лукашенко о роли СМИ: не факт, что ядерное оружие мощнее

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает роль СМИ в современном мире, где на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно", - сказал глава государства.

"Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее", - отметил Президент.

По его словам, в этих условиях главная задача, которую ставит время, - это борьба за умы и души людей. "Если мы не овладеем умами и душами белорусов, мы суверенную и независимую страну в таком классическом виде никогда не построим", - подчеркнул он.

Президент отметил, насколько насыщенно информационное пространство. "Пресса, телевидение, интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - исключительно мирная страна. "Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы - журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией", - резюмировал Президент.-0-

Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на современные формы работы "Цель одна - чтобы была польза от этого разговора. Чтобы я ушел с чем-то отсюда, и чтобы вы, покинув эту студию, сделали выводы и, может, взяли для себя что-то на вооружение исходя из этого разговора", - отметил Александр Лукашенко.

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