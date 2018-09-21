Лукашенко объявил Благодарность работникам БелАЗа и "Белавиа"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективу ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ - Холдинг" за большой вклад в развитие машиностроительной отрасли, разработку и производство карьерной и специальной техники объявлена Благодарность Президента Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Еще одним распоряжением за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в разработку и производство карьерной и специальной техники Благодарность Президента объявлена ряду работников предприятия.

В их числе генеральный директор Петр Пархомчик, его первый заместитель по технической политике и инновационным технологиям - главный инженер Олег Степук и заместитель по информационной и идеологической работе Станислав Якубович, начальник цеха главного конвейера Вячеслав Маковский, токарь цеха гидроагрегатов Александр Петрашкевич и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Михаил Говорушко.

В соответствии с распоряжением за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие гражданской авиации Благодарности Президента удостоены также работники авиакомпании "Белавиа". Среди них главный бухгалтер - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Елена Михайлова и авиационный техник по планеру и двигателям авиационно-технической базы Валерий Радюк.-0-