4 ноября, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Об этом он заявил сегодня, посещая городской поселок Болбасово в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства ознакомился с благоустройством и социальным развитием Болбасово. Общаясь с местными жителями, он рассказал, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово. "Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать", - отметил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей. Поселки, как Болбасово или Копысь, - это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.
Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. "Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет, - сказал Александр Лукашенко. - Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать".
Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий - их благоустройстве, создании новых рабочих мест.
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