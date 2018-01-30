Лукашенко обсудил с Сенько сотрудничество с Россией в таможенной сфере

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси с Россией в таможенной сфере и в целом ситуация на таможне обсуждались сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кратко - выполненные планы, которые были доведены до Таможенного комитета, какова ситуация на таможне сегодня, какие проблемы. Второй вопрос - сотрудничество с Российской Федерацией", - обозначил тематику встречи глава государства.

Александр Лукашенко попросил Юрия Сенько высказать оценки и откровенное мнение по поводу того, есть ли претензии со стороны россиян к соответствующей работе на территории Беларуси. "Вы понимаете, прежде всего по санкционным товарам", - уточнил Президент.

"В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран", - констатировал глава государства.

"Но, тем не менее, хотелось объективно. В чем нам еще надо поработать, чтобы претензий со стороны россиян было меньше. И как развивается здесь наше сотрудничество с Россией. Как бы там ни было, а граница внешняя Союзного государства под Брестом, а не под Смоленском, - настоящая, которая функционирует", - добавил Александр Лукашенко.-0-