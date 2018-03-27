Лукашенко обсудил с Турчиным перспективы создания министерства цифровой экономики

27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Перспективы создания министерства цифровой экономики обсуждены сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства. Это предприниматели внесли (предложение. – Прим. БЕЛТА). Вы как на это смотрите, стоит нам создавать новое министерство цифровой экономики? - спросил Президент. - Хотя они и предложили финансировать его полностью. Даже больше, чем надо. Или же нам какую-то реформу провести, и министерства, которые в перспективе вообще будут работать на цифру, как-то объединить, создать мощное министерство - министерство будущего, перспективное министерство".

Как сообщалось, глава государства ранее не исключал создания в Беларуси министерства цифровой экономики.-0-

Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики Александр Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. "Скорее всего, я такое решение поддержу", - отметил он.