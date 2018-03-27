Лукашенко обсудил с Турчиным перспективы создания министерства цифровой экономики

27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Перспективы создания министерства цифровой экономики обсуждены сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства. Это предприниматели внесли (предложение. – Прим. БЕЛТА). Вы как на это смотрите, стоит нам создавать новое министерство цифровой экономики? - спросил Президент. - Хотя они и предложили финансировать его полностью. Даже больше, чем надо. Или же нам какую-то реформу провести, и министерства, которые в перспективе вообще будут работать на цифру, как-то объединить, создать мощное министерство - министерство будущего, перспективное министерство".
Как сообщалось, глава государства ранее не исключал создания в Беларуси министерства цифровой экономики.-0-
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