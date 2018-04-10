Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на современные формы работы

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы в современных условиях. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не знаю, как у вас, но у меня бешеная ностальгия. Давно я у вас не был. В былые времена я очень часто бывал здесь. Наверное, это хорошее чувство. Поэтому давайте договоримся, что я не на пресс-конференцию пришел, а у нас здесь состоится честный и откровенный разговор, - сказал Президент. - Мы все делаем одно дело. Поэтому для меня очень важно, чтобы состоялся откровенный разговор. Вы ведь не только журналисты, но вы - граждане. Сознательные, образованные, информированные граждане Беларуси".

"Цель одна - чтобы была польза от этого разговора. Чтобы я ушел с чем-то отсюда, и чтобы вы, покинув эту студию, сделали выводы и, может, взяли для себя что-то на вооружение исходя из этого разговора", - отметил Александр Лукашенко.

"Необходимость этого откровенного разговора назрела давно. Поводом для сегодняшнего мероприятия стало начало нового этапа в вашей деятельности. Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа", - подчеркнул белорусский лидер.

То, что мобилизует, сплачивает нас, делает страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее, необходимо вынести в народ, убежден Президент.

При этом он обратил внимание, что является сторонником эволюционного процесса. "Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать. Но тем не менее, как говорил классик, мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять оттуда все лучшее", - сказал Александр Лукашенко.-0-