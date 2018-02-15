Лукашенко освободил от должностей Амельяновича и Шамко за непринятие должных антикоррупционных мер

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял кадровые решения об освобождении от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова в комментарии БЕЛТА отметила, что требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией в госорганах и организациях известны. "Любой такой факт наносит непоправимый ущерб имиджу власти и общественным отношениям в государстве", - сказала она.

"В этой связи глава государства еще раз обратил внимание руководителей всех уровней на усиление персональной ответственности по соблюдению требований антикоррупционного законодательства, недопущению правонарушений в этой сфере. К руководителям, в подведомственных организациях которых будут установлены подобные факты, будут приниматься самые жесткие, но справедливые меры, включая освобождение от занимаемых должностей", - подчеркнула глава Администрации Президента.-0-