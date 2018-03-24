Лукашенко отмечает социальную значимость труда работников ЖКХ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Выполняя социально значимую работу, вы всегда стремитесь к достижению главной цели - созданию комфортной и достойной жизни людей в городах и селах. От качества жилищно-бытовых условий, оперативности предоставляемых услуг во многом зависит ежедневное настроение миллионов наших сограждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что труд работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства заслуживает особой благодарности, он требует не только высокой ответственности и профессионализма, но и терпения, умения работать с людьми в самых непростых ситуациях.

"Уверен, что вы с успехом справитесь с новыми поставленными перед отраслью задачами по модернизации, капитальному ремонту, благоустройству и внедрению современных механизмов и технологий", - подчеркнул глава государства.-0-