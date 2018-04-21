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Лукашенко отмечает стабильную ситуацию в валютной сфере и вопросе инфляции

Президент 21.04.2018 | 15:00
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Республиканский субботник Новости сюжета Республиканский субботник
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21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает стабильную ситуацию в валютной сфере и вопросе инфляции. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рубль у нас пока стабилен. А ожидания… Я провожу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. Все равно оттуда эти ожидания по девальвации рубля шли. Люди думали, что будет с рублем. Но сегодня вы уже об этом практически забыли. Да, в России часто кричат по этому (поводу. - Прим. БЕЛТА), ну и мы слышим это. Но уже нет этих колебаний, нет волатильности на валютном рынке, на фондовых рынках и так далее. Поэтому более стабильно стало", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в прошлом году в Беларуси удалось на приемлемом запрогнозированном уровне сохранить инфляцию. "Еще год, и мы тоже забудем. Будет эта стабильность. Уже нет той свистопляски в ценообразовании, что была тогда", - отметил Президент.

"Но пока инфляция еще есть. Я это признаю, понимаю, в этом отношении мы работаем. Вы знаете мои требования: занятость, заработная плата и цена. Все это в увязке в течение этого года даст результат", - уверен белорусский лидер.-0-

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инфляция, Лукашенко
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