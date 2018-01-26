Лукашенко отмечает значительный потенциал для расширения белорусско-австралийского сотрудничества

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерал-губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува с национальным праздником - Днем Австралии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что белорусско-австралийское сотрудничество в разных отраслях, особенно в торгово-экономической сфере, имеет значительный потенциал для расширения. Надеюсь на дальнейшее развитие дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими государствами", - говорится в поздравлении.-0-
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