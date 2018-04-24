Лукашенко отрицательно относится к алкоголю, но не приветствует запретительных мер в борьбе с алкоголизмом

24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое личное негативное отношение к алкоголю, но при этом подчеркнул, что не является сторонником запретительных мер в борьбе с пьянством. Такую точку зрения он выразил, отвечая сегодня на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

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