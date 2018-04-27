Лукашенко ознакомится с работой переправы через Припять и реконструкцией моста

27 апреля, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат об организации переправы через реку Припять, техническом состоянии аварийного моста и проекте его реконструкции. Александр Лукашенко ознакомится с ходом соответствующих работ.

Накануне на совещании в Минске Президент поручил завершить строительство нового моста к 7 ноября. "Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год, - сказал он. - В этом году к 7 ноября мост торжественно открываем, а до конца года вся рекультивация, все должно быть приведено в порядок. Сколько надо туда людей, столько и направляйте".

Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять к 7 ноября Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так, по-белорусски: мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году все остальное.

В настоящее время разработан архитектурный проект восстановления моста. Проект прошел государственную экологическую и строительную экспертизу. Стоимость реконструкции составит около Br49 млн. ОАО "Мостострой", которое определено подрядчиком на объекте, проведены торги и заключен договор на поставку металлического пролетного строения с ЗАО "Воронежстальмост". Срок поставки - июль 2018 года. Разработан и утвержден график производства работ по восстановлению моста.

В Житковичском районе глава государства также посетит ОАО "Туровский молочный комбинат". Здесь речь пойдет о выполнении поручений по увеличению мощности переработки молока, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью по новейшим технологиям. Президенту доложат о реализации инвестиционного проекта по запуску второй производственной мощности, производственно-технических характеристиках, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Александр Лукашенко ознакомится с выставкой производимой и перспективной продукции, а также современными технологическими процессами переработки молока.

Белорусский сектор продукции животноводства и переработки полностью обеспечивает внутренние потребности населения в молоке и молочной продукции, он же формирует и основу экспортного потенциала АПК. В стране на душу населения производится 771 кг молока, что в три раза превышает уровень потребления и в семь раз превышает среднемировое потребление молока. Беларусь прочно удерживает позиции в первой пятерке среди стран - экспортеров молочной продукции. В 2017 году сельхозпродукции и продуктов питания за пределы страны было поставлено на сумму $4,9 млрд более чем в 87 стран мира. География поставок молочной продукции - 46 стран мира. В стоимости экспорта сельхозпродукции и продуктов питания молочные продукты занимают доминирующее положение - 43,8%, или $2,2 млрд.

Во время рабочей поездки в Житковичский район главе государства также доложат о социально-экономическом состоянии района, выполнении поручений по благоустройству и социальному развитию города Турова.-0-