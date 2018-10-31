Лукашенко подчеркивает высокую актуальность вопроса сохранения мира на планете

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в настоящее время нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки: от разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития международных отношений, в том числе и в нашем регионе", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что вооруженные противоборства идут практически на всех континентах. "Тлеющий конфликт, а по сути непрекращающаяся война на Донбассе - это война здесь, в нашей с вами Европе. В нашем общем доме", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в своем выступлении также упомянул о растущем количестве беженцев в мире, торговых противоречиях между США и Китаем, все более очевидном характере разногласий между США и ЕС - самыми близкими союзниками, тревожной ситуации вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории. Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны, иных слов не подберешь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что великие державы теряют статус гарантов стабильности, они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. "Совет Безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. На общеполитической дискуссии в рамках нынешней, 73-й сессии Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченности и мало кто - о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию. Притом время уходит катастрофически. Его уже практически не осталось для решения очень серьезных и больных вопросов современности. Уже не только мировые политика, экономика, но и спорт, культура, другие нейтральные сферы международного сотрудничества становятся ареной противостояния некоторых государств", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко отмечает рост сторонников идеи запуска нового международного переговорного процесса Глава государства напомнил, что на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса.

Лукашенко видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе "Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Воронка противоборства затягивает в себя все новые и новые страны, превращаясь в межблоковое противостояние", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины "Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы", - заявил глава государства.

Беларусь предлагает сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и взаимодействия Глава государства отметил, что Беларусь находится на географическом перекрестке Европы, фактически зажатая между геополитическими гигантами.

Лукашенко приглашает европейские элиты и бизнес к более тесному сотрудничеству с Беларусью Александр Лукашенко отметил, что Беларусь обеспечивает надежный, бесперебойный транзит энергоносителей. Кроме того, через страну ежегодно переваливается более 100 млн т различных грузов.

Лукашенко на международной конференции в Минске откровенно высказался по вопросу демократии и прав человека "Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу", - отметил глава государства.

Лукашенко считает опасным любое промедление в разрешении конфликта в Донбассе Глава государства подчеркнул, что он уже много говорил на эту тему. "Хочу еще раз конкретизировать сказанное. Мы уже по поводу Донбасса наговорили столько, и было столько диалогов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко: кибертерроризм будет не менее опасен, чем ядерное оружие Глава государства напомнил, что три недели назад в Минске под эгидой ОБСЕ прошла международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

Фото Юрия Орешкина