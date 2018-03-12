12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год. Об этом сегодня журналистам заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, что мы работаем, не привязываясь жестко к срокам проведения и ВГС, и заседания Совета министров. Идем по повестке дня и все вопросы, которые можно решить уже сейчас в рабочем порядке, решаем. Один из основных вопросов в повестке дня Высшего государственного совета - принятие бюджета за 2018 год. Чтобы нам не тормозить бюджетный процесс, мы уже все согласования провели. И сейчас Александр Григорьевич мне сказал, что он уже подписал бюджет. Поэтому мы можем работать спокойно уже с принятым на 2018 год бюджетом", - заявил Григорий Рапота.

Он уточнил, что соответствующий вопрос уже не будет обсуждаться на предстоящем заседании. "ВГС будет просто проинформирован, что этот вопрос решен в рабочем порядке", - сказал госсекретарь СГ.

Тем не менее Высшему госсовету предстоит рассмотреть один бюджетный вопрос. "Он дежурного свойства. Необходимо утвердить итоги выполнения бюджета Союзного государства за 2017 год. С этим мы не торопимся. Поэтому нет необходимости делать это в рабочем порядке", - рассказал Григорий Рапота.-0-