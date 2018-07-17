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Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу

Президент 17.07.2018 | 18:38
Фото из архива
Фото из архива

Указ

Президента Республики Беларусь

№281

Об увольнении в запас и призыве

на срочную военную службу, службу

в резерве

(Извлечение)

В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:

1. Уволить в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве.

2. Призвать в августе - ноябре 2018 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

3. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную военную службу, службу в резерве, в соответствии с законодательными актами.

4. Министерству обороны до 1 декабря 2018 г. направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах численности согласно приложению*.

5. Установить, что пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива.

6. Государственному объединению "Белорусская железная дорога" обеспечить по заявкам Министерства обороны, других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

7. Военным комиссарам (руководителям обособленных подразделений военных комиссариатов) на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий направлять в органы прокуратуры материалы на граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательными актами.

8. Совету Министров Республики Беларусь до 20 января 2019 г. представить Президенту Республики Беларусь информацию о результатах призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

_________________

* Приложение - для служебного пользования.

Президент

Республики Беларусь А.Лукашенко

17 июля 2018 г.

г.Минск.-0-

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Лукашенко, указы
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