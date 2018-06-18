Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня подписал указ №239 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь". Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета Президента Беларуси от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).

Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а наблюдательному совету - определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.-0-