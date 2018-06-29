Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.
Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.-0-
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