Лукашенко: понимание с Россией по теме пересечения иностранцами белорусско-российской границы есть

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Понимание с Россией по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы есть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран", - рассказал белорусский лидер.

Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.

"В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", - подчеркнул глава государства.-0-