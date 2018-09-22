Лукашенко: понимание с Россией по теме пересечения иностранцами белорусско-российской границы есть

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Понимание с Россией по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы есть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран", - рассказал белорусский лидер.
Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.
"В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", - подчеркнул глава государства.-0-
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