Лукашенко поручил активнее вовлекать малый и средний бизнес в экспортное направление

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Малый и средний бизнес необходимо активнее вовлекать в экспортное направление. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно вовлекать малый и средний бизнес в экспортное направление. Особенно это касается сферы услуг. Туризм, медицина, спорт - это те отрасли, где мы фактически топчемся на месте, хотя есть все возможности для динамичного наращивания их экспортной составляющей. Поручаю правительству наладить системную работу по данному вопросу. И не забудьте об импортозамещении. В ближайшем месяце вы будете отчитываться у Президента по этому вопросу", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь экспортирует две трети произведенного продукта. "А значит, наше благополучие - на внешних рынках. Об этом надо не только говорить, с этой мыслью руководителям следует "засыпать и просыпаться". В прошлом году на встрече с послами я прямо сказал: эффективность работы каждого будет оцениваться в первую очередь по результатам на экспортном направлении. Это же касается и других министерств, директоров предприятий. Спрос со всех одинаковый", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, для наращивания присутствия на внешних рынках Беларуси и предприятиям страны необходимо эффективно встроиться в глобальные и региональные производственные и сбытовые цепочки. "Для этого необходимо наладить в Беларуси высококачественное производство конечного продукта. Такое производство, соответствующее стандартам наиболее развитых стран, можно создать либо самим, либо совместно с зарубежными инвесторами", - добавил глава государства.-0-