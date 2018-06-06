Лукашенко поручил до конца года реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке

Ледовый дворец в Новополоцке. Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года реконструировать в Новополоцке Ледовый дворец, возвести крытую ледовую тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования. Соответствующий указ №220 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Заказчиком по проектированию, реконструкции и возведению спортивных сооружений определено государственное предприятие "УКС города Новополоцка". Проектными организациями станут унитарное предприятие "Институт Витебскгражданпроект" и его новополоцкий филиал, генподрядчиками - ОАО "Трест №16, г. Новополоцк" и ОАО "МАПИД".

Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.-0-