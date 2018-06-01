1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой. Об этом он заявил сегодня при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, Александр Лукашенко предложил иной подход для органов погранслужбы. "Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам. - Прим. БЕЛТА) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве", - сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. "Здесь на заставе они живут, как дома. Нет этой всякой дедовщины, неуставных отношений", - отметил он.
"Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы, - заявил Президент. - Если они смогут это сделать, и это для государства выгодно, и это будет на перспективу, значит, мы пойдем этим путем. Здесь военнослужащих обучат лучше, чем в армии. Система другая, и их меньше".
К этому вопросу и своему поручению изучить возможность соответствующих преобразований Александр Лукашенко возвращался несколько раз во время посещения погранзаставы, в частности при осмотре используемой техники и вооружения, где Президенту показали недавно поступивший легкобронированный автомобиль. Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях при возникновении вооруженного столкновения прежде всего потребуются мобильные подразделения, а соответственно и подготовленные военные кадры.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.344 BYN
|2.352 BYN
|USD
|2.0123 BYN
|2.007 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.2422 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN