1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой. Об этом он заявил сегодня при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, Александр Лукашенко предложил иной подход для органов погранслужбы. "Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам. - Прим. БЕЛТА) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. "Здесь на заставе они живут, как дома. Нет этой всякой дедовщины, неуставных отношений", - отметил он.

"Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы, - заявил Президент. - Если они смогут это сделать, и это для государства выгодно, и это будет на перспективу, значит, мы пойдем этим путем. Здесь военнослужащих обучат лучше, чем в армии. Система другая, и их меньше".

К этому вопросу и своему поручению изучить возможность соответствующих преобразований Александр Лукашенко возвращался несколько раз во время посещения погранзаставы, в частности при осмотре используемой техники и вооружения, где Президенту показали недавно поступивший легкобронированный автомобиль. Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях при возникновении вооруженного столкновения прежде всего потребуются мобильные подразделения, а соответственно и подготовленные военные кадры.-0-

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