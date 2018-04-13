Лукашенко поручил Минспорту и Минздраву навести порядок в питании спортсменов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству спорта и туризма совместно с Министерством здравоохранения необходимо навести порядок в питании спортсменов. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минспорту совместно с Минздравом необходимо навести порядок в питании спортсменов. Какой вы хотите от них результат, если они не следят за своим весом? Почему этот вопрос не контролируют врачи национальных команд?" - спросил Александр Лукашенко. Дошло до того, рассказал Президент, что его врачу пришлось совместно с диетологами заняться питанием отдельных спортсменов. Некоторые из них совсем не соблюдали режим питания, а при необходимости сбросить вес старались решить эту проблему за несколько дней народными способами.

"Все в социальных сетях обсуждали, когда я в шутку сказал, что лучший допинг это сало. Это не я придумал. Это лучший энергетик для любого спортсмена, особенно для хоккеиста, лыжника" - обратил внимание глава государства.

Президент также затронул тему научной и медицинской составляющих в спорте. "Сегодня без поддержки науки и медицины конкурировать трудно, но никакая наука и медицина не заменят человеческий фактор, это будут только поддержка и помощь", - отметил белорусский лидер.

Минспорту совместно с РНПЦ поручено работать в данном направлении более продуктивно. "В отдельных видах спорта этой теме уделяется самое пристальное внимание, и, по вашим докладам, есть какой-то результат", - констатировал глава государства.

Но главная причина скрытых негативных тенденций в спорте, по мнению Президента, заключается в том, что профильное министерство потеряло рычаги управления и ослабило координацию действий по проведению единой госполитики физкультурно-спортивной отрасли. "Реформировали в регионах спорт, передав его в сферу образования. Сегодня есть еще какие-то подходы к настраиванию этой вертикали - ради бога. О принципе я сказал. На месте надо разобраться, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Губернаторы услышали мои требования, услышали проблемы, о которых говорили, им решать этот вопрос: им подчинены председатели райисполкомов, а там формируется все".

Руководителям регионов поставлена задача до сентября выполнить все озвученные поручения. Контролировать это будет правительство.-0-