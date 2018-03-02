Лукашенко поручил разработать действенные меры по снижению уязвимости от конъюнктуры рынка углеводородов

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству разработать действенные меры по снижению уязвимости от конъюнктуры рынка углеводородов. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что речь идет не только об альтернативных источниках поставки. "Ну, найдете вы другую нефть - все равно потом плач и стенания: цена выросла, цена упала, поэтому нет роста, - отметил глава государства. - В Казахстане, который зависел от нефти сильнее, чем мы, где энергетика всегда была основой экономики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже на 10-15% выше, чем у нас. Я не говорю о Германии, где малый и средний бизнес формирует 90% ВВП".

Президент считает, что в прошлом году сделано немало, но нужна более тонкая работа по настройке экономики. "В ней еще много барьеров или даже просто неточных формулировок, которые искажают практику, создают неравные условия. В результате некоторые субъекты хозяйствования, особенно государственные, не хотят шевелиться и уснули", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что при этом страдают люди. К примеру, в Хотимском районе кроме Белкоопсоюза и пары частников нормальной торговли нет. "Цены на некоторые товары так взвинтили, что у людей забирают последние копейки", - добавил Президент.-0-