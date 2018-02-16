Лукашенко поставил задачу оптимизировать сферы образования и здравоохранения

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Сферы образования и здравоохранения необходимо оптимизировать. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо провести серьезную оптимизацию везде - и в образовании, и в здравоохранении. Чтобы человек был нагружен. Потому что некоторые у нас пришли, тряпкой помахали, как в народе говорят, два-три часа в день (я не говорю, что все, но есть такие) и спрашивают: Президент сказал тысячу рублей, а где они? Так на них надо восемь часов работать", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что экономика начинает оживать, и люди должны это почувствовать на увеличении заработной платы.-0-