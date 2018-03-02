Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал страны, всех высших должностных лиц. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что времена, когда приступало к работе нынешнее правительство, было тяжелым, но ему удалось добиться определенных результатов. "Говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным", - сказал глава государства.

Президент предупредил, что ожидает увидеть динамику через полгода. В числе нерешенных проблем Александр Лукашенко назвал ввод в эксплуатацию новых предприятий, на строительство которых привлекались кредиты. "Они должны окупаться, кредиты возвращать, а мы до сих пор не можем ввести их в строй", - констатировал глава государства. Он поручил правительству заняться этими вопросами. Системной работы в этом направлении Президент ждет и от своей Администрации, а также помощника, которому поручено инспектировать и контролировать эти процессы.-0-

Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС - Лукашенко "Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно," - раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг "Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные, - заявил Александр Лукашенко. - Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга - непозволительная роскошь".

Лукашенко потребовал выработать новые подходы по привлечению инвестиций "Поручаю ужесточить подготовку бизнес-планов инвестиционных проектов: меньше стен - больше на оборудование, дающее прирост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж", - потребовал Александр Лукашенко.

Лукашенко: необходимо осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования "За текущий год правительство и парламент должны осовременить налоговую систему, убрав все лишнее, что наросло за годы практики", - потребовал глава государства.

Лукашенко требует исключить волокиту и бюрократизм в работе с инвесторами "Только один инвестиционный декрет №10 вы корректируете больше года, и предложений у меня до сих пор нет. Работа идет крайне медленно. Казахстан, к примеру, в объемах привлечения капитала обгоняет нас минимум в пять раз", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко поставил задачу достигнуть в следующей пятилетке ВВП в $100 млрд "В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения "хоть бы дожить до 2025 года" - неприемлемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности Глава государства обратил внимание, что все органы власти должны глубоко понимать важность согласованных действий при решении стоящих перед страной задач.

Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения "Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%", - сказал Президент.

Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс. "Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины - ниже шестисот пятидесяти рублей", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики "На определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко критикует правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест "Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси По поручению главы государства, социально-экономическая ситуация на местах была досконально изучена. Итоги, которые доложили Президенту, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.

"Чтобы вовремя скоординировать действия" - Лукашенко обсудил с правительством экономическое развитие Беларуси "С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи", - сказал глава государства, открывая мероприятие.

Президент: необходимо урегулировать ситуацию с трудоустройством строителей Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли.

Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию Президент отметил, что у Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть полномочия вместе с Комитетом госконтроля мониторить ситуацию для наведения порядка в ценообразовании.

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