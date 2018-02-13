13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить информационное сопровождение строительства БелАЭС. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
"Важнейшим вопросом в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям на современном этапе остается контроль за безопасным строительством и эксплуатацией Белорусской АЭС, - отметил глава государства. - В том числе обеспечение информационного сопровождения национального ядерного проекта".
Александр Лукашенко выразил мнение, что Администрации Президента и Госсекретариату "пора отучиться и отучить ведомства сидеть и ждать каких-то команд о каждодневном и эффективном информационном сопровождении государственной политики во всех сферах". "Мы об этом говорили при назначении руководителей важнейших средств массовой информации", - напомнил глава государства.-0-
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