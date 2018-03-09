Лукашенко поздравил Домрачеву с победой на этапе Кубка мира в финском Контиолахти

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"По ходу сезона ты набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа. Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам", - говорится в поздравлении.
"Так держать! Мы все с волнением и надежной будем следить за выступлениями нашей команды на заключительных этапах Кубка мира. Крепкого здоровья вам и новых побед!" - пожелал глава государства.
Как сообщалось, спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 мин. 56,8 сек. Второй на финиш пришла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебран, уступив белоруске всего 0,5 сек. Бронза у представительницы Италии Лизы Витоцци.
Победа в спринте для четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой стала 31-й в карьере.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN