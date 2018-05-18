Лукашенко поздравил коллектив БГЭУ с 85-летием со дня основания вуза

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного экономического университета с 85-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваш вуз по праву является ведущим учреждением высшего образования в сфере экономики. За эти годы путевку в жизнь получили более 165 тыс. высококвалифицированных специалистов. Среди них - известные деятели различных отраслей, лауреаты престижных государственных премий и наград, академики, руководители эффективных предприятий", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что университет, бережно сохраняя лучшие традиции отечественного образования и науки, активно развивая международное сотрудничество, держит высокую планку уровня знаний и системы подготовки кадров.

"Искренне благодарю коллектив за высокий профессионализм и постоянное стремление к совершенствованию. Пусть результат вашего труда вызывает чувство гордости и отражается в успехах и достижениях выпускников", - пожелал Президент.-0-