Лукашенко поздравил коллектив Большого театра Беларуси с 85-летием учреждения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета с 85-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Историю театра писали выдающиеся мастера, преданные своему делу. Славу ему снискали замечательные солисты, артисты, дирижеры, режиссеры и художники", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня учреждение является гордостью и достоянием национальной театральной культуры, сохраняя и развивая лучшие традиции академического искусства, открывая зрителю новые имена.

"Примите слова благодарности за преданное служение сцене, постоянный творческий поиск, оригинальность и яркие эмоции, которыми вы делитесь со своими поклонниками. Пусть славная история театра продолжится громкими премьерами и интересными спектаклями", - пожелал Президент.-0-