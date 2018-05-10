Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства России

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты. Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов.-0-
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