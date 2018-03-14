Лукашенко поздравил Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Федеративной Республики Германия. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что Ваш исключительный авторитет, богатый политический опыт будут способствовать дальнейшему развитию страны и укреплению ее позиций на международной арене. Надеюсь, что новое правительство ФРГ во главе с Вами продолжит курс на расширение белорусско-германского диалога в разных сферах и поддержку процесса нормализации отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Беларусь и далее будет оставаться надежным партнером Германии, в том числе в совместных усилиях по урегулированию украинского кризиса и обеспечении региональной безопасности.
Александр Лукашенко пожелал Ангеле Меркель крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Германии - мира и благополучия.-0-
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