Лукашенко поздравил Международную ассоциацию академий наук с 25-летием деятельности

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников Международной ассоциации академий наук с 25-летием ее деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Четверть века назад академии молодых независимых республик объединились с целью сберечь лучшее наследие советского прошлого, - говорится в поздравлении. - Сегодня ваши достижения - предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств. Все эти годы вы успешно трудитесь на благо своих народов и сотрудничаете, оставаясь верными науке. Своим примером показываете, что ее предназначение - быть выше геополитических интересов и способствовать консолидации общества, сохранению мира на Земле".

Александр Лукашенко убежден, что Минск станет новой интеграционной площадкой, где участники ассоциации смогут вести конструктивные переговоры, развивать межакадемические связи, вырабатывать дальнейшие пути взаимодействия не только известных, но и молодых ученых.-0-