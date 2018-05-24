Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваши богатый опыт служения и созидательный труд направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко глубоко убежден, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия. Глава государства также пожелал ему здоровья, счастья и долгих лет жизни.-0-
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