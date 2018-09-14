Лукашенко поздравил премьер-министра России с днем рождения

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета Министров Союзного государства Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Дмитрию Медведеву осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия.-0-