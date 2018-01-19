Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов по ЧС с Днем спасателя

19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что сотрудники МЧС достойно решают сложные задачи по защите страны от техногенных аварий и стихийных бедствий. В преодолении последствий чрезвычайных ситуаций они не раз проявили высокие профессиональные и моральные качества, заслужив уважение граждан страны и зарубежных коллег.

"Ваша служба - удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих высокой квалификацией и богатым опытом, - отметил глава государства. - Каждый спасатель с честью выполняет свой служебный долг и в любую минуту готов прийти на помощь людям, попавшим в беду, порой рискуя собственной жизнью".

Александр Лукашенко выразил особую признательность всем ветеранам МЧС, многие из которых и сегодня передают свой бесценный опыт молодым работникам. Президент уверен, что сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям и впредь будут честно служить Отечеству, укрепляя его безопасность.-0-