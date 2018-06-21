21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия", - отметил глава государства.
Президент выразил уверенность, что плодотворная деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3197 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.1516 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN