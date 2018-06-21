Александр Лукашенко и Сергей Собянин. Фото из архива

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что плодотворная деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью.-0-