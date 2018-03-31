Лукашенко поздравил Владимира Винокура с 70-летием

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 70-летием, сообщили БЕЛТА в
"Благодаря исключительному таланту, обаянию и широкому диапазону творческих возможностей вы заслужили зрительскую любовь и признание профессионалов. Вами создано множество ярких, запоминающихся сатирических образов и мастерских пародий", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси Владимира Винокура знают как замечательного артиста, каждая встреча с которым - это настоящий праздник юмора, смеха и хорошего настроения.
"Уверен, что свой талант вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам, способствуя укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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