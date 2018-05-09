Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с 73-й годовщиной Победы

9 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства. Наши деды и прадеды, проявив несгибаемый характер, отвагу и самопожертвование, совершили великий подвиг. Показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине. Благодаря силе единства и сплоченности народов вписали в страницы общей истории Великую Победу", - говорится в поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину.

Александр Лукашенко также направил поздравительные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили, Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, Президенту Молдовы Игорю Додону, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Президенту Украины Петру Порошенко.

Глава белорусского государства поздравил с Днем Победы председателя правительства России Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, председателя Государственной думы Федерального собрания России Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравления с Днем Победы направлены председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну, генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову.

В адрес главы белорусского государства также поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров и политических деятелей.-0-