1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе. Об этом он заявил сегодня при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА представители Госпогранкомитета, постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на данном направлении нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности. С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма. "Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен", - сказал глава государства.

"Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул белорусский лидер. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны. - Прим. БЕЛТА) право, это их дело".

"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфрастуктуру", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. "Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками, - сказал он. - Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть".-0-