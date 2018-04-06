6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам, основанную на международном праве. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в 2018 году в Содружестве председательствует Таджикистан и Беларусь разделяет задачи представленной программы председательства и обеспечит свое полноценное участие в ее реализации. "Надеюсь, этот год ознаменуется позитивными резонансными инициативами, которые в ближайшее время будут воплощены в жизнь. Все чаще приоритетом нашего сотрудничества становится сфера борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что пять лет назад в ходе председательства Беларуси в СНГ совместно с Исполкомом СНГ, ООН и ОБСЕ была организована региональная встреча по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о предотвращении распространения оружия массового уничтожения. "В этом году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попаданию такого оружия в руки террористов", - заявил белорусский лидер.

Президент считает, что в СНГ должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств. Министерствам обороны необходимо решить задачу по созданию к 2025 году объединенной системы воздушно-космической обороны государств - участников СНГ, а Министерствам внутренних дел - завершить разработку и приступить к выполнению Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

"При этом особое внимание нужно уделить трансграничной преступности", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь со стороны Антитеррористического центра СНГ требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер.

"К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества. А завершающим звеном этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве", - резюмировал белорусский лидер.-0-