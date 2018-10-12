Лукашенко предлагает следующий Форум регионов Беларуси и России посвятить молодежной тематике

12 октября, Могилев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России предложил в следующем году посвятить это мероприятие молодежной тематике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаю вам, уважаемые участники пленарного заседания, следующий Форум регионов посвятить рассмотрению вопросов, связанных с молодежной тематикой. Это очень важно, - сказал Александр Лукашенко. - Следует обсудить реальные аспекты образования, культуры, творческого развития, патриотического воспитания и формирования здорового образа жизни молодых людей. Нашему подрастающему поколению необходимо прививать желание жить и работать на родной земле. Ведь именно от молодежи зависит будущее наших двух стран".

"Мы должны сделать все, чтобы наша молодежь, Беларуси и России, смотрела прежде всего друг на друга, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы. Я недавно встречался с послом (послом России в Беларуси Михаилом Бабичем. - Прим. БЕЛТА), и он мне назвал цифру: около 50 белорусов поступают в российские вузы, а на Запад уехали две тысячи для того, чтобы получить образование. Закрыться не можем, это дело каждого. Но мы должны сделать так, чтобы наши молодые учились в России и в Беларуси. Будущее - за молодыми. Подумайте, может быть, действительно мы смогли бы организовать солидный форум и посвятить его молодежи", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что не только экономика лежит в основе белорусско-российских отношений. Следующие два года являются знаковыми для братских народов: вместе они будут отмечать 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75 лет Великой Победы.

"И для белорусов, и для россиян свято все, что связано с Великой Отечественной войной. На примере подвига советских солдат, которые защищали тогда нашу общую Родину, мы должны воспитывать новое поколение граждан Беларуси и России настоящими патриотами", - убежден Александр Лукашенко.

Для обеих стран важно создать все условия, чтобы молодые люди получили качественное образование и возможность честно трудиться. "Ведь сегодня они, устремленные и талантливые, нужны везде: на производстве, в политике, бизнесе, науке, образовании, государственном управлении", - констатировал белорусский лидер.

По мнению Президента, по значимости и масштабу Форум регионов не заменит ни одно другое мероприятие, которое проводят Беларусь и Россия. "Эти форумы сближают, объединяют наши народы, делают единым целым, которое разорвать практически никому невозможно", - заявил глава государства.-0-